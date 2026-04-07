CNN: Navodni eksploziv kod gasovoda u Srbiji uzburkao kampanju pred izbore u Mađarskoj

Navodni eksploziv pronađen u blizini gasovoda podiže temperaturu u danima pre ključnih izbora u Mađarskoj, piše danas u analizi Si-En-En (CNN) podsećajući na izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da su eksplozivne naprave nađene u nedelju na severu zemlje, blizu infrastrukture kojom se ruski gas transportuje u Mađarsku.

Mađarski premijer Viktor Orban je „usred ogorčene predizborne kampanje za produženje svojih 16 godina na vlasti, a ankete pokazuju da njegova stranka Fides zaostaje za opozicionom strankom Tisa uoči glasanja 12. aprila“. Mađarski lider je pokušao da poveže opoziciju sa Briselom i Ukrajinom, sugerišući da glasanje za Tisu znači glasanje za rat. Lider Tise Peter Mađar sugerisao je da je nedeljni incident bio prevara sa ciljem poboljšanja Orbanovih izbornih izgleda.