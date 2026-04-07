Jokić o Majklu Melounu i njegovom novom angažmanu: „Radujem se zbog njega, malo je drugačije jer je u NBA ligi trenirao oko 15 godina…“

Košarkaši Denvera su posle produžetka savladali na svom terenu Portland sa 137:132 u meču NBA lige, a Nikola Jokić je ostvario novi tripl-dabl.

Ovim trijumfom Nagetsi su izbili na treće mesto na Zapadu, a Nikola Jokić se posle teškog meča posebno osvrnuo na potencijalni prelazak nekadašnjeg trenera Denvera Majkla Melouna na univerzitetsku košarku i preuzimanje ekipe Severne Karoline, ističući da ima puno poverenje u njegov rad i iskustvo. – Radujem se zbog njega. Malo je drugačije jer je u NBA ligi trenirao oko 15 godina, ali on definitivno ima smirenost i znanje da to radi. Mislim da će uraditi veoma