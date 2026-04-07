Pao kran na gradilištu kod Brankovog mosta, jedna osoba poginula

Kako RTS nezvanično saznaje, na gradilištu novog mosta obrušio se kran koji je na sebi nosio metalnu konstrukciju tešku 350 tona, tom prilikom jedna osoba je poginula, a tri radnika su povređena.

Prilikom pada krana, kako RTS saznaje, na novom gradilištu kod Brankovog mosta, povređena su dva radnika koji su prevezeni u Urgentni centar. Za RTS su iz Hitne pomoći potvrdili da je jedna osoba stradala. Na terenu su dve ekipe Hitne pomoći, a policija obezbeđuje gradilište. Kran je bio natovaren metalnom konstrukcijom teškom 350 tona, nezvanično saznaje RTS. Oglasilo se i Ministarstvo građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе Srbije koje je saopštilo da je