Peter Mađar reagovao povodom posete Vensa: Mađarska istorija se ne piše u Vašingtonu, Moskvi ili Briselu

Potpredsednik SAD Džej Di Vens dolazi danas u posetu Mađarskoj pet dana uoči ključnih parlamentarnih izbora u toj zemlji.

Poseta drugog čoveka SAD smatra se podrškom aktuelnom premijeru Viktoru Orbanu čija stranka Fides, po anketama, zaostaje za opoziciom Tisa. Njega je na aerodromu u Budimpešti dočekao šef diplomatije Peter Sijarto. Welcome to Budapest, Vice President @JDVance! 🇭🇺🇺🇸 pic.twitter.com/wohJOJLxeX — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) April 7, 2026 Povodom dolaska Vensa oglasio se opozicioni lider Peter Mađar na svom nalogu na mreži X. Statement on the occasion of the visit