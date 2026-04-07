Vučić o srpskim i mađarskim izborima: Nije sporno da želim da pobedi Viktor Orban, ali…

Odgovarajući na navode da je situaciju sa ekplozivom na gasovodu kod Kanjiže „dogovorio“ sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da mu ne pada na pamet „da izmišlja eksploziv“, te dodao da nikada ne bi zloupotrebio vojsku da se meša u bilo koje izbore.

Količina eksploziva je bila tolika da bi šteta bila kao da je „iskander“ pogodio deo gde je ventil. VBA je obavila posao odgovorno. Tokom godinu dana krize Vojska Srbije nije rekla ništa, nikada se nije mešala u naše, a kamoli u mađarske izbore, rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara posle konsultacija sa predstavnicima SPS Ivice Dačića i SDPS Rasima Ljajića. Dodao je da „lice koje je trebalo to da uradi imalo vojni čin u armiji svoje zemlje, pre nego što