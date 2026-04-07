Zelenski: Kijev predložio Moskvi energetsko primirje preko američkih posrednika

Ukrajina sada veoma precizno radi sa Sjedinjenim Američkim Državama na dokumentima o bezbednosnim garancijama, izjavio je večeras predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, prenela je agencija Interfaks-Ukrajina. „Ako je Rusija spremna da prestane da cilja naš energetski sektor, bićemo spremni da učinimo isto.

I ovaj naš predlog, koji su preneli Amerikanci, prenet je ruskoj strani“, rekao je Zelenski. Dodao je da su bezbednosne garancije ključne za istinski kraj rata i trajni mir. „Važno je da nas naši partneri saslušaju po ovom pitanju i da nastavimo produktivno da napredujemo u pregovorima“, rekao je Zelenski i dodao da je Ukrajina u kontaktu sa SAD gotovo svakodnevno na različitim nivoima.