Blagovesti donose utehu i veru Praznik dobre vesti, praštanja i novog početka posebno je važan za žene koje žele potomstvo

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 7. aprila, proslavljaju Blagovesti, jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika. Ove godine, Blagovesti imaju poseban značaj jer padaju u utorak Velike (Strasne) nedelje, unoseći svetlost u dane stroge pripreme za Vaskrs.

Blagovesti se slave kao uspomena na dan kada je Arhangel Gavrilo, saopštio Devici Mariji da će roditi Spasitelja sveta. - Raduj se, blagodatna! Gospod je s tobom - reči su koje su promenile istoriju čovečanstva i označile početak našeg spasenja. Iako je reč o radnom danu, vernici bi trebalo da nađu vremena za duhovni mir. Preporučuje se odlazak na liturgiju, jer je ovo praznik posvećen Bogorodici, zaštitnici žena i majki. Žene koje žele potomstvo na ovaj dan se