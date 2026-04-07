Tramp stiže u Banjaluku: Evo zbog čega dolazi sin američkog predsednika

Donald Tramp Junior boravi danas u Banjaluci, gde ga očekuju susreti sa privrednicima i panel diskusija, na kojoj će sa njima razgovarati o mogućnostima saradnje i investiranja.

Tramp Mlađi bi trebalo da u Banskom dvoru, održi panel diskusiju, prenosi RTRS. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir kaže da će bezbednost biti na visokom i profesionalnom nivou i da MUP radi u skladu sa svojim merama i radnjama koje preduzimaju kada dolaze sve VIP ličnosti. Zbog obezbeđenja nesmetanog boravka i kretanja visoke američke delegacije koja je danas u poseti Republici Srpskoj, izdata je zabrana saobraćaja za sva motorna vozila preko 7,5 tona