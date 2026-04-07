Kompanija Aman kupila DIS i postala najveći domaći trgovinski lanac

Posle devet uspešnih akvizicija trgovinskih sistema u Srbiji, srpska kompanija Aman d.o.o. iz Beograda postala je vlasnik 100% udela u kompaniji PTP DIS d.o.o. iz Krnjeva.

Ovom akvizicijom, kako je saopšteno, nastao je najveći domaći trgovinski lanac, sa više od 5.000 zaposlenih i godišnjim prometom većim od 600 mil EUR. (Foto: Aman) Kompanija Aman doo tokom 35 godina poslovanja na tržištu Srbije već je preuzela trgovinske sisteme: Linija Vandini, SOS Marketi, Višnjica Dućani, Sreten Gudurić marketi Užice, Interex, Samald Komerc Novi Pazar, Orion Leskovac, Alfa Jagodina i Prehrana Sombor. - Kontinuirana strategija rasta potvrđuje