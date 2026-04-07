Srbija do 2032. može da bude spremna za izgradnju nuklearke - Francuska agencija za razvoj zainteresovana za finansiranje izrade studija u prvoj fazi nuklearnog programa

Ilustracija (Foto: Unsplash/Lukas Lehotsky) Srbija bi do 2032. mgla da bude spremna za izgradnju nuklearne elektrane, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović koja je razgovarala sa rukovodiocima podgrupa u okviru Međuresorne ekspertske radne grupe za ispitivanje opravdanosti pristupa razvoju nuklearne energije.

Tema razgovora bila je izradi studija u prvoj fazi nuklearnog programa. Đedović Handanović je navela da Međuresornu ekspertsku radnu grupu čini više od 20 eksperata iz različitih institucija, raspodeljenih u podgrupe koje pokrivaju 19 infrastrukturnih pitanja koje propisuje Međunarodna agencija za atomsku energiju, saopštilo je resorno ministarstvo. Podsetila je i da je prošle godine završena Preliminarna tehnička studija o mirnodopskoj primeni nuklearne energije i