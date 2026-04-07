Preminuo mladić od posledica teških povreda koje je zadobio u saobraćajnoj nesreći sinoć u Novom Sadu

Dvadesetosmogodišnji mladić preminuo je u bolnici od posledica teških povreda koje je zadobio sinoć u saobraćajnoj nesreći na uglu Bulevara oslobođenja i Bulevara cara Lazara u Novom Sadu, potvrđeno je RTS-u u Kliničkom centru Vojvodine.

Kako prenosi javni servis, do nesreće je došlo sinoć posle 22 sata, kada je usled siline sudara dva vozila, oboren i semafor koji je pao na dva pešaka. Mladić je tom prilikom zadobio teške telesne povrede i u kritičnom stanju prevezen je u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine, gde je jutros podlegao povredama. Tridesetogodišnji muškarac zadobio je višestruke politraumatske povrede i on je, u svesnom i stabilnom stanju transportovan u Urgentni centar na