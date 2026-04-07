Putevi Srbije: Klizišta nemaju uticaj na bezbednost mosta kod Munjinog brda

Putevi Srbije saopštili su da objave pojedinih medija u vezi sa ugroženošću mosta kod Munjinog brda zbog klizišta nisu tačne i da su materijalno neistinite i tehnički apsurdne, i istakli da pojava klizišta nema uticaja na mostovsku konstrukciju koja je fundirana metodom dubokog fundiranja na bušenim šipovima na svakom stubnom mestu.

U saopštenju navode da su se na mostu M30 na autoputu E-763 prvi znaci nestabilnosti u zoni stubnog mesta S1 levo mosta M30 pojavili u prvoj polovini februara 2026. godine, kao i da je izvođač odmah preduzeo hitne mere sanacije u vidu kontrolisanog vraćanja materijala i reprofilisanja projektovane geometrije, a sve dok se ne steknu povoljni vremenski uslovi za trajnu sanaciju. "Nestabilnost se manifestovala u površinskom klizanju dela kegle i nasipa trupa puta u