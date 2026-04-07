Teretna vozila na granicama čekaju šest sati, za putnička nema zadržavanja

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.30 časova, na graničnim prelazima Batrovci i Šid teretna vozila na izlaz čekaju šest sati.

Na graničnom prelazu Horgoš teretna vozila čekaju pet sati na izlaz, na Kelebiji četiri sata, na Bezdanu tri sata, a na prelazu Bačka Palanka dva sata. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u saradnji sa graničnim organima Mađarske usaglasila je radno vreme graničnih prelaza Bački Vinogradi - Ašothalom, Bajmok - Bačalmaš i Rastina - Bačsentđerđ, tako što