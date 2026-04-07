Uživo: Kriza na Bliskom istoku Napad na iransko ostrvo Harg, Tramp uputio jezivu pretnju: Jedna civilizacija će večeras umreti…

Napetosti na Bliskom istoku dostigle su kritičnu tačku.

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je mogućim napadima na civilnu infrastrukturu u Iranu ukoliko Teheran ne otvori Ormuski moreuz do utorka u 20 časova po istočnoameričkom vremenu. Rekao je da bi "Iran mogao biti uništen za jednu noć, a ta noć mogla bi biti utorak uveče". Odgovor Irana bio je brz i oštar. Iranska revolucionarna garda najavila je "veliki udar odmazde" nakon ubistva visokog obaveštajnog zvaničnika, dok su Ujedinjene nacije upozorile SAD da ne