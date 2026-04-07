Jokić bez panike: Jedan promašaj ga ne brine, fokus na plej-ofu!

Jokić se dotakao i najvažnijeg dela sezone Nikola Jokić je posle nove pobede Denvera nad Portlandom govorio bez ustezanja o svojoj partiji, ali i o onome što sledi, jasno stavljajući do znanja da su misli već usmerene ka plej-ofu i završnici sezone.

Srpski centar se osvrnuo na završnicu utakmice i situaciju u kojoj nije uspeo da realizuje šut, iako je bio potpuno sam. „Sve je bilo savršeno do samog kraja, do egzekucije. Hteo sam da „ukradem“ još koju sekundu, možda sam previše razmišljao i promašio… bio je to jedan od lakših šuteva, nešto što sam bio uveren da mogu da pogodim. Bio je to sjajan pas Mareja, bio sam potpuno otvoren, ali hteo sam da potrošim vreme da im ne ostavim napad“. Na konferenciji se