Aris Movsesijan (PSG): Izbori su jedino rešenje za krizu, vlast obesmišljava svaki pokušaj razgovora

Potpredsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Aris Movsesijan ocenio je da su izbori jedino rešenje za krizu u kojoj se Srbija nalazi, ukazujući da je društvo duboko polarizovano i da institucije ne funkcionišu, a problemi se ne rešavaju već se samo gomilaju, saopštio je danas PSG.

Movsesijan je ukazao da se vlast deklarativno zalaže za dijalog, dok u praksi obesmišljava svaki pokušaj razgovora. „Imali smo više pokušaja dijaloga koji su završeni bez ikakvog rezultata", rekao je on u programu televizije Nova S, saopštio je PSG. "To je pokazna vežba za građane da vlast može da kaže da je spremna na razgovor, dok opoziciju predstavlja kao nekoga ko ne želi da učestvuje", rekao je Movsesijan, dodajući i da se na javnom servisu nikada nije video