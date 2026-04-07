BLOG UŽIVO Izraelske snage dale hitno upozorenje Irancima, iz te zemlje kažu - SAD "ponižen" u Zapadnoj Aziji

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je veoma razočaran NATO-om u vezi sa sukobom sa Iranom, navodeći da je tekući rat ostavio trag na Alijansi "koji nikada neće da nestane". Za to vreme iz Irana stižu poruke da je njegova zemlja u Zapadnoj Aziji "ponižena", dok je IDF izdao hitno upozorenje Irancima da do večeras ne putuju vozovima.

Komandant Vazduhoplovnih snaga Korpusa Islamske revolucionarne garde (IRGC) brigadni general Madžid Musavi izjavio je da je Izrael "praktično priznao poraz" povlačenjem svojih trupa iz severnih gradova na okupiranim teritorijama, dok su iranske rakete pogodile rafinerije, električne instalacije, luke i železničke pruge u Haifi. "Napuštanjem severnih gradova okupiranih teritorija, (cionistički) režim je praktično prihvatio poraz u ravnoteži (snaga). U proteklih 24