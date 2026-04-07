Građani i novinari pružili podršku zaposlenima N1 na Novom Beogradu (VIDEO, FOTO)

Građani i novinari okupili su se ispred zgrade N1 kako bi iskazali solidarnost sa redakcijom nakon razrešenja dosadašnjeg direktora televizije N1 Igora Božića. Na skup podrške pozvalo je Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) koje je izrazilo ozbiljnu zabrinutost zbog odluke novog menadžmenta televizije N1 da razreši Božića.

Okupljeni su aplauzom pozdravili novinare N1, a razvijen je i transparent sa natpisom "N1ko nije sam". Na skup su došli i bajkeri. Predsednik Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) Veran Matić poručio je na skupu podrške da je jako važno da građani i građanke stanu uz novinare N1 jer su oni, kako je istakao, najugroženiji ako nema profesionalnog medija da ih izveštava i da bi u toj situaciji bili podložni propagandi. "Plan vlasti je da Srbija bude