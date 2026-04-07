Konsultacije na Andrićevom vencu: Vučić ponovo oštro kritikovao opoziciju, datum izbora i dalje neizvestan (VIDEO)

Na Andrićevom vencu danas su nastavljenje konsultacije predsednika države sa predstavnicima tri koaliciona partnera SNS-a. Na razgovorima kod Aleksandra Vučića bili su članovi Socijalističke partije Srbije na čelu sa Ivicom Dačićem, Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini i Socijaldemokratske partije Srbije Rasima Ljajića. O pitanju održavanja prevremenih parlamentarnih izbora izjasnili su se različito, ali uz zajednički imenitelj da su za njih spremni, kada god budu raspisani. Nakon završetka razgovora

Na osnovu osmeha na licu Ivice Dačića čini se da mu prvi radni dan, posle bolničkog lečenja, nije teško pao. Uprkos savetu lekara da i dalje odmara, predsednik Socijalističke partije Srbije pojavio se u zgradi Predsedništva na konsultacijama o potencijalnim parlamentarnim izborima. Oni su, po mišljenju Dačića, trenutno samo želja predsednika države, dok opoziciju optužuje za političko licemerje tvrdeći da oni koji izbore najglasnije traže, od njih zapravo najviše