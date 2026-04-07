Odbornici opozicije u Nišu podneli tužbe zbog kršenja zakona na Skupštini

Nedostatak kvoruma za rad i odlučivanje, prestanak mandata Igoru Novakoviću (SPS) po sili zakona a ne zbog ostavke, povreda Poslovnika Skupštine grada prilikom izbora Darka Nikolića (SPS) za predsednika Skupštine grada, sve su ovo potezi nametnute većine (SNS i sateliti) u Skupštini grada Niša koji su obeležili 17.sednicu kojoj nisu prisustvovali odbornici Grupe građana DR Dragan Milić i Odborničke grupe Koalicija za Niš, navode u saopštenju iz ove grupe građana.