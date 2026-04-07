Besplatno rekreativno plivanje za penzionere: Velika, inovativna i dobrotvorna akcija u Kruševcu

Kurir pre 22 minuta
Besplatno rekreativno plivanje za penzionere: Velika, inovativna i dobrotvorna akcija u Kruševcu

Sportski savez grada Kruševca, zajedno sa Udruženjem penzionera Kruševac i Sportskim centrom Kruševac, a pod pokroviteljstvom Gradske uprave, pokrenuo je široku inovativnu i dobrotvornu akciju besplatnog rekreativnog plivanja za pripadnike trećeg doba starijih od 65 godina pod imenom "Plivaj i uživaj“.

Program će u toku ove godine biti realizovan u dva dela – prvi u aprilu i maju, a drugi u oktobru i novembru, a početak realizacije ove akcije zakazan je za utorak, 7. april. Rekreativno plivanje organizovaće se dva puta nedeljno, utorkom i četvrtkom, 10 do 11 sati, na zatvorenim bazenima Sportskog centra Kruševac. Svi zainteresovani se mogu prijaviti u Udruženju penzionera grada Kruševca, a rok za prijavu je od 1. do 6. aprila 2026. godine.
Besplatno rekreativno plivanje za penzionere: Velika, inovativna i dobrotvorna akcija u Kruševcu

Besplatno rekreativno plivanje za penzionere: Velika, inovativna i dobrotvorna akcija u Kruševcu

Kurir pre 22 minuta
