Dubravka Đedović Handanović: Nuklearna elektrana u Srbiji na mreži od 2040. godine, Francuzi pomažu u prvoj fazi i izboru lokacije
Kurir pre 1 sat
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa rukovodiocima podgrupa u okviru Međuresorne ekspertske radne grupe za ispitivanje opravdanosti pristupa razvoju nuklearne energije o izradi studija u prvoj fazi nuklearnog programa. - Međuresornu ekspertsku radnu grupu čini više od 20 eksperata iz različitih institucija, raspodeljenih u podgrupe koje pokrivaju 19 infrastrukturnih pitanja koje propisuje Međunarodna agencija za atomsku