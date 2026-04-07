Grčka se naoružava od Izraela, štiti granicu sa Turskom! Evo šta za šta su Grci dali 655 miliona evra! (video)

Grčka je sa Izraelom sklopila sporazum o kupovini preciznih raketno-artiljerijskih sistema PULS, vrednih oko 655 miliona evra, prenosi Tajms of Izrael.

Ministri odbrane ovih zemalja potisali su sporazum na svečanoj ceremoniji u Atini. Sistem PULS, koji proizvodi izraelska kompanija Elbit, ima domet do 300 km i služiće u zaštiti severoistočne granice Grčke sa Turskom i grčkih ostrva u Egejskom moru, naveli su izraelski vojni zvaničnici. Sporazum obuhvata i proizvodnju komponenata u Grčkoj. Prema Ministarstvu odbrane Izraela, sporazum će biti sproveden u roku od četiri godine, nakon čega počinje režim podrške i