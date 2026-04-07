Jokić odgovorio novinaru na pitanje, a onda su svi prasnuli u smeh! Srbin napravio šou nakon monstruozne utakmice

Nikola Jokić je vodio Denver do velikog preokreta i pobede posle produžetka protiv Portlanda, a to je učinio novim tripl-dablom, 33. u sezoni.

Nagetsi su se mučili od prvog do poslednjeg minuta, ali su uspeli da nadoknade veliki zaostatak Srbin je dobio pitanje o tome kakvi su njegovi planovi ili metode da ostane svež mentalno pre plej-ofa. "Moj bazen je spreman, samo čekam da krene lepo vreme", odgovorio je Jokić i nasmejao prisutne predstavnike medija. Denver je do trijumfa rezultatom 137:132 na domaćem terenu stigao nakon velikog preokreta i produžetka. Nagetsi su imali i minus od 18 poena tokom treće