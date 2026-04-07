Posađeno novih 430 sadnica na Bagdali: Velika ekološka akcija u Kruševcu

Rasadničari iz Velikog Šiljegovca i Kaonika su na svoju inicijativu donirali i organizovali sadnju 430 drvenastih vrsta na području parka "Bagdala“, uz pomoć Javno komunalnog preduzeća " Kruševac“.

Cilj ove inicijative bio je unapređenje zelenih površina i dodatno uređenje jednog od najznačajnijih parkovskih prostora u našem gradu. Na ovaj način se doprinosi očuvanju i unapređenju gradskog parka Bagdala na dobrobit svih građana. Gradonačelnik Ivan Manojlović se zahvalio sugrađanima na inicijativi. "Hvala što su svojim donacijama ulepšali Bagdalu. Sam naziv Bagdale u prevodu znači „božiji pogled“ i ovaj pogled sada krasi hram i o našoj Bagdali ćemo uvek