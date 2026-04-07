U toku su pregovori Irana i Amerike, napeto je! Promenio se pristup u Beloj kući? Sporan je vremenski okvir koji je Tramp postavio! (video)

Postoji „ozbiljan rizik" od radioaktivne kontaminacije ako SAD i Izrael nastave sa udarima na nuklearnu elektranu Bušer u Iranu, izjavila je ekspertkinja za Al Džaziru.

Ališa Sander-Zakre, šefica politike u Međunarodnoj kampanji za ukidanje nuklearnog oružja, kaže da „vojna akcija nije efikasno sredstvo za postizanje ciljeva neširenja nuklearnog naoružanja“. Ona je dodala da su stalni udari onemogućili međunarodnim inspektorima da uđu u Iran i utvrde puni obim njegovih nuklearnih zaliha. „Sve strane moraju da se vrate za pregovarački sto“, poručila je ona. Pakistanski ministar spoljnih poslova Isak Dar optužio je Izrael da