Astronauti bili 40 minuta bez signala, preživeli i kišu meteora: Artemis II se vraća na Zemlju, uskoro sletanje (video)

Nakon što su se od Zemlje udaljili rekordnih 406.771 kilometar, obleteli Mesec i svedočili prizorima poput pomračenja Sunca, astronauti misije Artemis II završili su svoj prelet i sada se vraćaju kući.

Tokom noći u ponedeljak, četvoročlana posada prvo je razgovarala sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, koji ih je nazvao "pionirima modernog doba", a potom su odgovarali na pitanja u razgovoru koji je vodio administrator NASA Džared Ajzakman. Prvo pitanje za astronaute bilo je šta ih je najviše iznenadilo kada su izbliza ugledali Mesec. Astronaut Džeremi Hansen opisao je jedinstveno iskustvo pogleda sa njegove dalje strane: "Kada se nalazite tamo i gledate