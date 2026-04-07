"Crvena zvezda i dalje može na Fajnal-for": Legendarni trener veruje u Sašu Obradovića

Trener Efesa Pablo Laso smatra da Crvena zvezda i dalje ima šanse da se nađe na Fajnal-foru Evrolige, iako su pokvarili utisak u poslednjih nekoliko utakmica i udaljili se od direktnog plasmana u plej-of.

Sada im preostaje borba za plej-in, gde će biti ključna prednost domaćeg terena. Takmičenje je nikad kompetitivnije, ali još ništa nije izgubljeno za crveno-bele. Iskusni stručnjak koji je ispisao istoriju sa Real Madridom ove sezone se nalazi u nimalo lakoj ulozi trenera Efesa. Turski tim je među najgorima u ligi, uprkos tome što u svojim redovima ima dokazana evroligaška imena. Govoreći i Crvenoj zvezdi, istakao je da je povratak Saše Obradovića sve promenio.