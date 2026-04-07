"Jokić nije najbolji u NBA, objasniću i zašto": Amerikanac napravio haos u studiju, rekao da je Nikola nesposoban

Nikola Jokić nije najbolji igrač u NBA ligi, već je to Viktor Vembanjama.

Tako misli poznati američki novinar Kris Brusar. On je u emisiji sa nekadašnjim hejterom srpskog centra Nikom Rajtom ušao u burnu raspravu u studiju. Sve je krenulo posle meča u kom je Nikola doneo pobedu Denveru protiv San Antonija i Vembanjame (136:134) i to tako što je ubacio 40 poena (uz 13 asistencija i 8 skokova i bez izgubljene lopte). Rajt je usred emisije postavio pitanje kolegi o Jokiću i pitao ga da li smatra i dalje da je Vembanjama najbolji igrač u NBA