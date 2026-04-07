Šokantni rastanak u srpskom fudbalu: Takis Lemonis otišao dan pre utakmice

Fudbalski klub Radnički iz Niša sporazumno je raskinuo saradnju sa šefom stručnog štaba Takisa Lemonisom (66). "Klub se zahvaljuje gospodinu Lemonisu na svemu što je u prethodnom periodu uradio za Radnički.

Dosadašnjem šefu stručnog štaba želimo mnogo sreće na privatnom i poslovnom planu", šturo je saopšteno sa Čaira. Grčki stručnjak, koji je u čak četiri navrata vodio Olimpijakos, sedeo je na klupi srpskog tima od 10. decembra i vodio Nišlije u 11 utakmica, ostvarivši u njima učinak od pet pobeda, dva remija i četiri poraza. Iako je u februaru i početkom marta "vezao" četiri trijumfa sa Radničkim, posla ga je koštala aktuelna serija od četiri utakmice bez pobede,