Šokantni rastanak u srpskom fudbalu: Takis Lemonis otišao dan pre utakmice

Mondo pre 2 sata  |  Mladen Šolak
Fudbalski klub Radnički iz Niša sporazumno je raskinuo saradnju sa šefom stručnog štaba Takisa Lemonisom (66). "Klub se zahvaljuje gospodinu Lemonisu na svemu što je u prethodnom periodu uradio za Radnički.

Dosadašnjem šefu stručnog štaba želimo mnogo sreće na privatnom i poslovnom planu", šturo je saopšteno sa Čaira. Grčki stručnjak, koji je u čak četiri navrata vodio Olimpijakos, sedeo je na klupi srpskog tima od 10. decembra i vodio Nišlije u 11 utakmica, ostvarivši u njima učinak od pet pobeda, dva remija i četiri poraza. Iako je u februaru i početkom marta "vezao" četiri trijumfa sa Radničkim, posla ga je koštala aktuelna serija od četiri utakmice bez pobede,
