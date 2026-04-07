AMSS: Povoljni uslovi za vožnju, zadržavanja na granici za teretna vozila od dva sata do šest sati

Saobraćaj u Srbiji odvija se uz dobre uslove za vožnju, dok zadržavanja na granici ima za kamione i šlepere, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na autoputevima nema vanrednih prekida i zastoja, a dobra prohodnost vozače očekuje i na svim ostalim prioritetnim putnim pravcima. Na putevima je sve više novih radova i izmena zato treba voziti sporije i opreznije jer su češće deonice sa zastojima i usporenom vožnjom. Nema zadržavanja na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za kamione i šlepere. Teretna vozila na prelazima Batrovci i Šid na izlazu iz zemlje čekaju po šest