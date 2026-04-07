Formacija Kataib Hezbolah iz Iraka saopštila da će osloboditi američku novinarku Šeli Kitleson

Oružana formacija Kataib Hezbolah iz Iraka, koja uživa podršku Irana, saopštila je danas da će osloboditi američku novinarku Šeli Kitleson, otetu pre nekoliko dana u Bagdadu. Poručeno je da je ta oduka doneta “kao znak poštovanja prema patriotskom stavu iračkog premijera” Mohameda Šije Al Sudanija. “Takva inicijativa neće biti ponovljena”, navela je Kataib Hezbolah, javlja AP.