Iran najavljuje proporcionalne mere, ako Tramp noćas ispuni pretnje

Predstavnik Irana pri Ujedinjenim nacijama Amir-Sajed Iravani rekao je večeras da će Teheran "momentalno preduzeti proporcionalne mere" ako predsednik SAD Donald Tramp noćas ispuni svoje pretnje o kraju civilizacije, prenosi Asošijeted pres.

Iravani je ocenio da Trampove reči kako će "cela jedna civilizacija umreti" ako Iran do kraja dana ne pristane na sporazum sa SAD "predstavljaju podstrekavanje na ratne zločine a potencijalno i na genocid". Na sednici Saveta bezbednosti UN u vezi sa Ormuskim moreuzem, Iravani je pozvao međunarodnu zajednicu da prozove Trampa zbog njegove retorike - pre no što bude kasno. "Iran neće stajati nepomično, suočen sa ovako nečuvenim ratnim zločinima. Iskazaće, bez