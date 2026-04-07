Papa Lav nazvao Trampove pretnje potpuno neprihvatljivim

Papa Lav XIV izjavio je u utorak da je pretnja američkog predsednika Donalda Trampa da će uništiti iransku civilizaciju potpuno neprihvatljiva i rekao da svaki napad na civilnu infrastrukturu krši međunarodno pravo.

Papa je pozvao Amerikance i druge ljude dobre volje da kontaktiraju svoje političke lidere i predstavnike u Kongresu kako bi zahtevali da odbace rat i rade na miru. "Danas, kao što svi znamo, postoji ova pretnja protiv svih naroda Irana. To je zaista neprihvatljivo", rekao je Lav dok je napuštao svoju seosku kuću u Kastel Gandolfu, južno od Rima. Papa je podsetio na svoj uskršnji apel za mir i odbacivanje rata "koji nastavlja da eskalira i koji ništa ne rešava".