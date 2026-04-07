Pucnjava kod izraelskog konzulata u Istanbulu: Jedan napadač ubijen, druga dvojica "neutralisana" (VIDEO)

Tursko ministarstvo unutrašnjih poslova imenovalo je trojicu naoružanih napadača umešanih u pucnjavu u blizini izraelskog konzulata u Bešiktašu u Istanbulu.

Jedan napadač je ubijen, a dvojica su „neutralisana“, navode zvaničnici. U saopštenju objavljenom na mreži X, prevedenom sa turskog, ministarstvo navodi da se ubijeni napadač zvao Yunus E.S, bez dodatnih detalja. Navodi se da je bio „povezan sa terorističkom organizacijom koja zloupotrebljava religiju“, piše BBC. Kao dvojicu povređenih napadača identifikuje Onura Č. i Enesa Č. za koje se navodi da su braća. Dva policijska službenika povređena u pucnjavi nisu u