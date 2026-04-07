Pucnjava kod izraelskog konzulata u Istanbulu - tri osobe ubijene, ranjeni policajci

Tri osobe su ubijene, a dva policijska službenika su povređena u incidentu sa pucnjavom u blizini zgrade u kojoj se nalazi izraelski konzulat u Bešiktašu Istanbulu, prenose mediji.

Reutersov video prikazuje policijskog službenika kako izvlači pištolj i zauzima zaklon dok se čuju pucnji. Jedna osoba je viđena prekrivena krvlju. U bilizini izraelskog konzulata stalno je prisutan veliki broj naoružanih policijskih službenika. Televizijski snimci prikazali su naoružanu policiju kako patrolira tim područjem nakon pucnjave.