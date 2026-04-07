Novi tripl-dabl Jokića u velikom preokretu Denvera protiv Portlanda

Košarkaši Denvera pobedili su danas na svom terenu Portland posle produžetka sa 137:132, uz novi tripl-dabl sprskog centra Nikole Jokića.

Nagetsi su uspeli da nadoknade zaostatak od 16 poena u četvrtoj četvrtini i da na kraju slave u produžetku, a jedan od najzaslužnijih za to bio je Jokić koji je upisao 33. tripl-dabl u sezoni sa 35 poena, 14 skokova i 13 asistencija. Aron Gordon je dodao 23 poena, Džamal Marej 20, a Kem Džonson 17 poena za Nagetse koji su treći na tabeli Zapadne konferencije sa skorom 51/28. Tumani Kamara je bio najbolji u Portlandu sa 30 poena, dok je Deni Avdija dodao 26. Pobeda