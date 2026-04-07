Moguće ograničenje izvoza hrane: Kako bi ova mera uticala na srpske poljoprivrednike

Predsednik Srbije je najavio da bi, ako se globalna situacija pogorša, zemlja mogla ograničiti izvoz hrane. To, kako je naglasio, neće biti problem za domaće poljoprivrednike, jer će im država nadoknaditi troškove. Ipak, postoji bojazan da bi ovakve mere mogle uticati na rast cena.

Ova mera nama nije strana s obzirom na to da je Srbija u prethodnim godinama povremeno ograničavala izvoz hrane kao što su pšenica, kukuruz, brašno suncokretovo ulje... Razlozi su raznoliki, od skoka cena na svetskom tržištu ali i zaštita domaćih proizvođača. Predsednik Aleksandar Vučić je rekao da bi, ukoliko se situacija nastavi, moglo doći do ograničavanja izvoza hrane. "To nije problem za naše poljoprivrednike jer ćemo im mi platiti tu cenu ali jeste problem za