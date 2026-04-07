Privedena dvojica muškaraca u Severnoj Mitrovici: "Raznosili su srpsku poštu na Kosovu, to je nelegalno"

Kosovska policija privela je u Severnoj Mitrovici dvojicu muškaraca za koje se sumnja da su službenici Pošte Srbije, potvrdio je za Kosovo onlajn zamenik direktora Kosovske policije za region Sever Veton Eljšani.

"Oni su raznosili srpsku poštu na Kosovu, što je nelegalno. To su bili sudski pozivi, sudska rešenja, pisma poreske uprave i drugo. Otvoren je slučaj za privredni kriminal", rekao je Eljšani. On je dodao da se ovim slučajem bavi Odeljenje za ekonomski kriminal u Mitrovici, piše Kosovo onlajn. Dvojica muškaraca privedena su u severnom delu Mitrovice, puštena su da se brane u redovnom postupku. Inače, u avgustu 2024. godine Kosovska policija upala je i zatvorila