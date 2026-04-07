Zadao više udaraca sugrađaninu (44) i naneo mu teške telesne povrede: Uhapšen Leskovčanin (24)

Policija je u Leskovcu uhapsila P. S. (24), iz okoline Leskovca, zbog sumnje da je pretukao 44-godišnjeg muškarca. On je osumnjičen za izvršenje krivičnog dela teška telesna povreda, saopšteno je iz Policijske uprave u Leskovcu.

Sumnja se da je on 5. aprila u večernjim časovima, nakon kraće rasprave, 44-godišnjem muškarcu zadao više udaraca i naneo mu teške telesne povrede. Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.