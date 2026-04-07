Američke akcije pale pred Trampov rok Iranu za otvaranje Ormuskog moreuza

Na današnjem otvaranju američkih berzi akcije su pale, jer blede nade u primirje pred rok američkog predsednika Donalda Trampa upućen Iranu za otvaranje Ormuskog moreuza.

Berzanski indeks Dow Jones pao je za 382 poena, odnosno 0,8 odsto, S&P 500 za 0,9 odsto, a Nasdaq za 1,4 odsto, preneo je CNBC. Tramp je postavio rok do 20 sati po istočnoameričkom vremenu da Vašington i Teheran postignu dogovor o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, a u suprotnom će SAD uništiti iranske elektrane i mostove. Međutim, njegovi najnoviji komentari i novi izveštaji sugerišu da je dogovor do tada malo verovatan, nakon što je danas objavio na svojoj