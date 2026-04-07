Macut: Sada nije vreme za parlamentarne izbore, svi ministri pod lupom

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut izjavio je danas da sada nije vreme za parlamentarne izbore zbog kriznog perioda ne samo na unutrašnjem planu, već i na svetskom nivou.

Macut je, gostujući u programu Radio-televizije Srbije, rekao da je trenutno od rekonstrukcije Vlade i raspisivanja izbora bitnija stabilnost zemlje. On je ocenio da u Srbiji nedostaje želja za konsenzusom, a izrazio je nadu da će on biti uspostavljen na konsultacijama stranaka sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. "Nadam se da će biti postignut jedan konsenzus oko toga šta je najbolje za Srbiju u ovom trenutku, tada će možda nastupiti i katarza", rekao je Macut.