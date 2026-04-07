Muškarac uz pretnju pištoljem ukrao automobil, pa pucao na policiju: Uhapšen u Mošorinu

Muškarac koji je sinoć, uz pretnju pištoljem ukrao automobil, nakon čega je zapucao i na novosadsku policiju, uhapšen je, objavio je novosadski portal 021.

Na naplatnoj rampi Kovilj on je prethodno, uz pretnju pištoljem, oduzeo automobil stranom državljaninu. Nakon toga se dao u beg prema Đurđevu, Šajkašu, a potom i prema Mošorinu. Tokom bega je udario u službeno vozilo, a ispalio je i hice prema novosadskim policajcima. Policija ga je sustigla u Mošorinu i opkolila ga na jednoj njivi, a potom privela. MUP se danas oglasio saopštenjem u kome se navode detalji jučerašnje potere. Policija je, kako se navodi, uhapsila je