Obrušio se kran na gradilištu kod Brankovog mosta, jedna osoba poginula

Jedna osoba je stradala kada se na novom gradilištu kod Brankovog mosta u Beogradu obrušio kran.

Ekipa Hitne pomoći je još na terenu, a policija obezbeđuje gradilište. Kran je na sebi nosio metalnu konstrukciju tešku 350 tona. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture saopštilo je radnik koji je izgubio život državljanin Kine, kao i da su povređena još dvojica. "Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izražava iskreno saučešće porodici nastradalog kineskog radnika. U ovom teškom trenutku, naše misli su uz porodicu nastradalog i