Teška saobraćajna nesreća u Novom Sadu: Na pešaka pao semafor, podlegao povredama

U teškoj saobraćajnoj nesreći na uglu Bulevara oslobođenja i Bulevara cara Lazara u Novom Sadu juče su povređene dve osobe.

Kako prenosi "Blic", mladić (28) danas je podlegao povredama u bolnici. Prilikom sudara dva automobila došlo je do obaranja semafora koji je pao na pešaka. Muškarac (28) je u nesreći zadobio teške povrede, u besvesnom stanju prevezen u Klinički centar na reanimaciju, ali je podlegao povredama.