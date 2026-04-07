Ko je vlasnik Amana, trgovinskog lanca koji je kupio DIS markete

Kompanija Aman, koja u Srbiji drži trgovinske lance, postala je vlasnik 100 odsto udela u kompaniji DIS.

Na taj način, nastao je najveći domaći trgovinski lanac, sa više od 5.000 zaposlenih i godišnjim prometom većim od 600 miliona evra, saopštio je Aman. Vlasnik Amana je Nedal Halil, poreklom iz Jordana, sa državljanstvom Srbije. Iako Halil nije poznat široj javnosti, mediji su objavili da je u Srbiju je došao 1986. godine na školovanje. Završio je studije stomatologije. Oženio se Srpkinjom, a nakon završenih studija otišao je u Kuvajt, gde je živeo do izbijanja rata