Džej Di Vens danas u poseti Mađarskoj u znak podrške Orbanu pre izbora

Američki potpredsednik DŽej Di Vens (Vance) putuje danas u Mađarsku sa misijom da pruži podsticaj predizbornoj kampanji aktuelnog premijera Viktora Orbana, čija se ambicija da bude ponovo izabran suočava sa velikim teškoćama od početka njegove političke karijere.

Samo nekoliko dana pre parlamentarnih izbora u nedelju, 12. aprila, Vens bi trebalo da se sastane sa Orbanom i učestvuje zajedno sa mađarskim liderom na jednom predizbornom skupu, rekli su vladini izvori u Budimpešti. Obraćajući se novinarima pre nego što je otišao u dvodnevnu posetu Vašingtonu, potpredsednik SAD je izrazio želju da "vidi (svog) dobrog prijatelja Viktora". "Razgovaraćemo o nizu stvari vezanih za odnose između Sjedinjenih Država i Mađarske",