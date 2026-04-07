Napad na ključno iransko ostrvo Harg pred Trampov ultimatum: Čule se snažne eksplozije

Iransko ostrvo Harg, ključno za izvoz nafte, navodno je bilo meta napada svega nekoliko sati pre isteka roka koji je američki predsednik Donald Tramp postavio Iranu za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, prenose iranski mediji.

Državna agencija Mehr objavila je da se rano jutros u oblasti ovog strateški važnog ostrva čula snažna eksplozija. U objavi na Telegramu navodi se: „Američko-cionistički neprijatelj izveo je više napada na ostrvo Harg, a na ostrvu su se čule i brojne eksplozije“. Slične informacije preneo je i novinar BBC Persia Farzad Seifikaran, koji je naveo da su iranski mediji izvestili o više velikih eksplozija kao posledici izraelskog napada. Prema prvim izveštajima, pogođen