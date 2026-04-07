Pogledajte kako su navijači ispratili košarkaše Zvezde, zajedno proslavili pobedu protiv Pariza VIDEO

Košarkaši Crvene zvezde oprostili su se od svojih navijača, barem što se ligaškog dela Evrolige tiče, trijumfom nad Parizom, čime su održali nadu da će se elitna košarka u Beogradu igrati i u nastavku sezone.

Pobeda je sačuvala crveno-bele u trci za doigravanje, a atmosfera u dvorani bila je prožeta optimizmom i jasnom porukom pristalica da veruju u plasman dalje. Na ovom, barem privremenom, rastanku od domaće publike, navijači su priredili emotivan ispraćaj svojim miljenicima. Dvoranom se gromoglasno orila poznata Bajagina pesma „Što ne može niko, možeš ti“, uz prepoznatljive povike „Idemo dalje“, kojima su navijači dali vetar u leđa ekipi Saše Obradovića pred