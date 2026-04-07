Vučić "analizira" krizu u svetu, a zapravo prati istraživanja javnog mnjenja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je saopštio da “letnjih izbora neće biti ukoliko se nastavi kriza u svetu”. Posle četiri dana razgovora, faktički sa koalicionim partnerima, pokazalo se da nismo odmakli dalje od izjave predsednice parlamenta Ane Brnabić koja je uoči početka dijaloga praktično rekla istu stvar. Međutim, sagovornik Nove kaže da održavanje vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji ne zavisi od svetske krize, već isključivo od istraživanja javnog mnjenja, te da je s obzirom na rezultate

Razgovorom sa socijalistima, Aleksandar Vučić je završio dijalog oko izbora. Nakon toga, obratio se javnosti i saopštio sledeće: "Ako budem video da ide velika kriza, svakako nema ništa od letnjih izbora. Ako vidim da se sklapa mir, ne isključujem mogućnost da idemo na letnje izbore", izjavio je predsednik. Isto to, rekla je i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić 2. aprila, kada je najavila da će Vučić pokrenuti dijalog na ovu temu. "Jedini razlog zbog kojeg